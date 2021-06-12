«العالمي للمجتمعات المسلمة»: قرار صائب يستند على معايير الفقه

أبوظبي (وام)

أشاد معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بجهود وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية لتسهيل استضافة ضيوف الرحمن والتي تضمنت تسهيل إجراءات قدوم الحجاج إلى الحرمين الشريفين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، فضلاً عن ترتيبات مشددة للحفاظ على سلامة الحجاج من فيروس كورونا.

وأكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، أن القرارات التي اتخذتها المملكة باقتصار حج هذا العام على المواطنين والمقيمين في المملكة، عبرت عن حكمة القيادة السعودية التي راعت عدم تعطيل فريضة الحج مع الحرص في الوقت ذاته على سلامة حجاج بيت الله الحرام. وأكد أن قرار المملكة إقامة الحج هذا العام بعدد محدود قرار صائب يستند على معايير الفقه الإسلامي، ويتسق مع مقاصد الشريعة في الحفاظ على النفس.