علماء الأزهر لـ«الاتحاد»: المملكة تحرص على سلامة ضيوف الرحمن

أحمد شعبان (القاهرة)

أيد علماء الأزهر الشريف القرار الذي أعلنته المملكة العربية السعودية بإقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً من الموجودين داخل المملكة من المواطنين والمقيمين، بسبب استمرار تفشي جائحة كورونا، وأكدوا لـ«الاتحاد» أن هذا القرار يعكس حرص المملكة الدائم، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على الحفاظ على سلامة وحماية ضيوف الرحمن وحفظ نفوسهم باعتباره أحد أهم مقاصد الشريعة الإسلامية.

وأيد الشيخ عادل أبو العباس عضو لجنة الفتوى من علماء الأزهر الشريف، قرار وزارة الحج والعمرة في السعودية، مؤكداً أن من عظمة الشريعة الإسلامية أنها تقوم على التيسير لأن هذا هو الأصل في الكتاب والسنة وإجماع العلماء، مشيراً إلى وجود فقه جديد يسمى فقه النوازل ويتعلق بالأمور المستحدثة التي طرأت على الزمان والمكان ولم يتعرض لها الفقهاء السابقون بالتفصيل، كالقضايا الطبية المعاصرة، وكالجوائح التي تقع بسبب الأوبئة والفيروسات ومنها فيروس كورونا، مشدداً على أنه لابد لفقه النوازل أن يتدخل للتيسير على الناس.

وفي نفس السياق أيد الدكتور شعبان إسماعيل، أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر، قرار المملكة بقصر حج هذا العام على الداخل فقط لاستمرار جائحة كورونا، مؤكداً أن القرار الذي أعلنته وزارة الحج والعمرة قرارٌ صحيح شرعاً لأنه يستند إلى مقصد عالٍ من مقاصد الشريعة الإسلامية وهو حفظ النفس الذي يقع في المرتبة الثانية من المقاصد الكلية الخمسة للشريعة الإسلامية، وهي حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال.

وأكد أستاذ أصول الفقه لـ«الاتحاد» أن السعودية لها الحق في تقنين الحج واتخاذ هذا القرار كتدبير احترازي، لأن صحة الأبدان من أعلى الفرائض في الشريعة الإسلامية، مؤكداً أن حفظ النفوس البشرية من الواجبات الضرورية المهمة، وبالتالي فإن التصرف الذي اتخذته المملكة في الحج هذا العام مع استمرار هذه العوارض ووجود تحورات جديدة من فيروس كورونا تتعلق ببعض البلدان، يتفق مع المبادئ والمقاصد العامة للشريعة الإسلامية، منوهاً إلى أن السعودية أخذت بالرأي الفقهي: «أن الواجب يُقام بأقل الميسور» واقتصار فريضة الحج على المقيمين داخلها فقط.