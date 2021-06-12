مفتي مصر: قرارٌ حكيم يراعي عدم تعطيل الفريضة

القاهرة (الاتحاد)

أشاد مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور شوقي علام، بقرار المملكة العربية السعودية تنظيم فريضة الحج هذا العام بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج للمواطنين والمقيمين داخل المملكة فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار جائحة فيروس كورونا.

وقال الدكتور علام في بيانٍ أمس: إن قرار السُلطات السعودية قرارٌ حكيم يراعي عدم تعطيل فريضة الحج والحرص على سلامة حجاج بيت الله الحرام، باعتبار أن حفظ النفس من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو ما يعكس وعي وحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده في خدمة حجاج بيت الله الحرام، والتيسير عليهم والحفاظ على سلامتهم والعمل على حمايتهم من خطورة فيروس كورونا، خاصة في ظل الانتشار المتسارع لهذا الوباء.

وأضاف أن قرار المملكة إقامة الحج هذا العام بأعداد محدودة يتفق مع أحكام الشريعة للحفاظ على أرواح وسلامة الحجيج وضيوف الرحمن.