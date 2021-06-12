التعاون الخليجي: إقامة شعائر الحج بشكل آمن

الرياض (وكالات)

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف بقرار المملكة العربية السعودية.

وقال الحجرف، في بيان أمس، إن القرار جاء في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة، ما يترجم حرص حكومة المملكة في إقامة شعائر الحج بشكل آمن.

وأكد أن هذا القرار ينطلق من العناية القصوى التي توليها المملكة العربية السعودية لصحة ضيوف الرحمن وسلامتهم وبذل العناية اللازمة لهم، بما يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، ومع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة للحد من انتشار الوباء بين الحجاج.

وثمن الحجرف الرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لخدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف، وكذك الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة في هذا السبيل.