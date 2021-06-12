الجزائريون ينتخبون أول برلمان بعد الحراك

الجزائر (وكالات)

أدلى الناخبون الجزائريون، أمس، بأصواتهم في إطار انتخابات تشريعية مبكرة يرفضها الحراك المطالب بتغيير النظام وجزء من المعارضة.

وجاءت انتخابات أمس، بعد انتخابات رئاسية في 2019 واستفتاء على تعديلات دستورية العام الماضي. وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات أمس، أن البلاد «تسير على الطريق الصحيح».

جاء ذلك في تصريحات تبون للصحافة عقب انتهائه من التصويت بإحدى مدارس العاصمة قائلاً، إنه «مثل كل المواطنين أديت واجبي الانتخابي»، معتبراً هذه «الانتخابات التشريعية بمنزلة إحدى لبنات التغيير وبناء جزائر ديمقراطية أقرب إلى المواطنين مما مضى، ليكون الموعد المقبل للانتخابات الولائية والبلدية اللبنة الأخيرة في هذا المسار والتي ستنظم عن قريب».

وأضاف «أنا شخصياً كرئيس وحتى كمواطن أؤمن إيماناً قوياً بالمادة 7 من الدستور التي تنص على أن السلطة للشعب ويمارسها من خلال من ينتخبه»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه من حق أي مواطن أن يقاطع الانتخابات، لكن دون أن يفرض أراءه وقطيعته على الآخرين.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل، في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته بإحدى مدارس بلدية الجزائر الوسطى، أن «بلاده بلغت مرحلة بناء المؤسسات تلبية لمطالب الشعب من خلال الانتخابات التشريعية الجارية لاختيار نواب المجلس الوطني الشعبي الجديد»، داعياً المواطنين للتجاوب مع هذا المسعى القادر على تجسيد مطالبهم في الواقع.