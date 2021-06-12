هزة أرضية تضرب جنوب الجيزة في مصر

شعبان بلال (القاهرة)

شهدت منطقة جنوب الجيزة في مصر هزة أرضية صغيرة بقوة درجتين على مقياس ريختر في الساعة الرابعة وعشر دقائق اليوم السبت.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت، هزة أرضية صغيرة بقوة 2 درجة على مقياس ريختر في منطقة جنوب الجيزة فى تمام الساعة الرابعة وعشر دقائق، مؤكداً أنه لَم يصل للمعهد أي بلاغ بوقوع إصابات.

وأوضح معهد البحوث الفلكية، مساء اليوم السبت، أن سماع بعض المواطنين صوتاً هو نتيجة أن الهزة سطحية، مشيراً إلى عدم وجود أي تأثيرات.

وسادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بسبب سماع صوت انفجار في مناطق عدة في محافظة الجيزة، وسط مخاوف من السبب وراء ذلك.