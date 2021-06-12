تفاؤل بإمكان توفير لقاح كورونا للدول الفقيرة

أعربت نجوزي أوكونجو إيويلا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، اليوم السبت، عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق يتيح توفير لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد للدول الفقيرة.

وقالت المديرة العامة للمنظمة إن هناك سبيلا لاتفاق عالمي لتوفير المزيد من لقاحات كوفيد-19 للدول النامية على الرغم من الانقسام حول إمكانية تجريد شركات الأدوية من حقوق الملكية الفكرية للقاحات.

وقالت للصحفيين، قبل انضمامها إلى مناقشات قادة مجموعة السبع، إنها تأمل في اتضاح الأمر بصورة أكبر بحلول شهر يوليو المقبل بالنسبة لقضية تنازل شركات ومختبرات الأدوية عن حقوق الملكية الفكرية.

وأضافت "قد يكون ذلك صعبا في ظل تباعد بعض المواقف، لكن يوجد سبيل للمضي قدما".

وتابعت "أود كثيرا جدا أن أرى تقدما بشكل ما بحلول يوليو".

وتطالب العديد من الدول، على رأسها جنوب أفريقيا والهند، بإلغاء براءات اختراع لقاحات كورونا من أجل السماح للدول الفقيرة بإنتاج اللقاحات. وتساند الولايات المتحدة وفرنسا هذا المسعى بينما تعارضه ألمانيا والاتحاد الأوروبي.