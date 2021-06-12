هل تؤجل متحورة «دلتا» خطط جونسون لرفع قيود «كورونا»؟

عبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، عن «قلقه الشديد» من زيادة الإصابات بفيروس كورونا من السلالة «دلتا».

ويعزز هذا التصريح التوقعات بأن جونسون يعتزم تأجيل رفع القيود المتبقية في إنجلترا.

ومن المقرر أن يعلن جونسون، يوم الاثنين، ما إذا كان من الممكن المضي قدماً في رفع القيود المرتقب يوم 21 يونيو، وهو ما يتضمن إنهاء القيود المفروضة على الاختلاط بين الناس.

لكن الانتشار السريع لسلالة «دلتا»، التي جرى اكتشفت أول مرة في الهند، يهدد تلك الخطط، مما يعني أنه سيتم تأجيل رفع القيود لمدة شهر، حسبما ذكرت صحيفة «ديلي تليجراف».

وسيعني التأجيل لمدة أربعة أسابيع تأخير رفع القيود إلى 19 يوليو المقبل.

وعلى الرغم من أن جونسون قال إن المسؤولين سيواصلون دراسة البيانات قبل اتخاذ قرار نهائي، فإنه بدا أقل تفاؤلاً إزاء الوضع مقارنة بموقفه في نهاية مايو الماضي.

وقال جونسون، في مقابلة تلفزيونية، إن «من الواضح أن السلالة الهندية أكثر قابلية للانتقال، وصحيح أيضاً أن الحالات آخذة في الارتفاع، وأن مستويات دخول المستشفيات آخذة في الارتفاع».

وأضاف «الآن، نحن لا نعرف بالضبط إلى أي مدى سيؤدي ذلك إلى زيادة معدل الوفيات، ولكن من الواضح أنها مسألة تثير قلقاً خطيراً جداً».

وقالت الحكومة مراراً، إن قراراتها في كل مرحلة من مراحل إنهاء إجراءات العزل العام تعتمد على البيانات.

وأي قرار سيتخذه جونسون سيتم تطبيقه على إنجلترا فقط إذ تتخذ الحكومات المفوضة في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية معظم قرارات الصحة العامة الخاصة بها.

أظهرت البيانات الحكومية أن بريطانيا سجلت 12 وفاة جديدة بكوفيد-19 اليوم السبت نزولا من 17 في اليوم السابق و7738 إصابة جديدة بالفيروس نزولا من 8125 حالة أمس التي كانت أعلى إجمالي يومي منذ فبراير.

كما أشارت البيانات إلى أن 41.29 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح في حين تلقى 29.5 مليون الجرعتين.

وقالت بريطانيا إن رقم التكاثر ومعدلات النمو اليومية كانت أعلى أيضا في أحدث التقديرات، مما يشير إلى أن الوباء ينمو بشكل كبير.

وتجاوز إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن «كوفيد - 19» في بريطانيا 127 ألفاً، لكن عدد الوفيات اليومي انخفض بعد فرض إجراءات عزل عام على مستوى البلاد للمرة الثالثة والبدء في طرح اللقاحات سريعاً.

وتلقى ما يزيد على ثلاثة أرباع البالغين في بريطانيا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح الواقي من «كوفيد - 19».