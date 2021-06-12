اختبار لقاح مضاد لكورونا على شكل بخاخ أنف

قال عالم، اليوم السبت، إن بلاده اختبرت بخاخا للأنف يحتوي على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح ألكسندر جينتسبرج رئيس معهد «جماليا» الذي طور اللقاح الروسي«سبوتنيك في» إن اللقاح البخاخ يناسب الأطفال بين سن 8 و12 عاما، مضيفا أن روسيا تعتزم إطلاق المنتج الجديد في سبتمبر المقبل.ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن جينتسبرج الذي يرأس هذه الدراسة: إن بخاخ الأطفال يستخدم اللقاح نفسه «فقط بدلا من الإبرة، يوضع بخاخ».

ونُقل عن جينتسبرج قوله، خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين: إن من المتوقع أن تصبح الجرعة المخصصة للأطفال جاهزة للتوزيع بحلول 15 سبتمبر.

وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة «تاس» أن المجموعة البحثية اختبرت اللقاح على أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاما ولم تظهر عليهم أي أعراض جانبية بما في ذلك ارتفاع درجة حرارة الجسم.

وقال: «نطعّم (مرضانا) الصغار عن طريق الأنف، نستخدم اللقاح نفسه عبر بخاخ للأنف» لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى عن الدراسة مثل عدد الأطفال الذين شاركوا فيها.