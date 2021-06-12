عُمان تهنئ الإمارات بانتخابها عضواً في مجلس الأمن

هنأت سلطنة عُمان دولة الإمارات العربية المتحدة بانتخابها عضواً في مجلس الأمن الدولي للفترة «2022 - 2023».

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن وزارة الخارجية في سلطنة عُمان قولها في بيان لها اليوم «تعبر سلطنة عُمان عن مساندتها لدولة الإمارات في مهامها تجاه قضايا الأمن والسلم الدوليين وبما يخدم في الوقت نفسه مصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقضايا العربية والإسلامية».