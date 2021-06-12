لهذا السبب.. هدد جونسون بتعليق بعض بنود «بريكست»

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، بأن بلاده «لن تتردد» في تعليق العمل ببعض بنود اتفاق بريكست الخاص بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وهدد جونسون بتعليق بنود اتفاق ما بعد بريكست التي تنظّم التجارة في إيرلندا الشمالية، إذا لم يبد الاتحاد الأوروبي مرونة.

وبعد محادثات، طغى عليها التوتر مع قادة التكتل الأوروبي، قال جونسون في مقابلة تلفزيونية: «إذا استمر تطبيق البروتوكول بهذه الطريقة، لن نتردد في تطبيق البند 16» من الاتفاق حول إيرلندا الشمالية، والذي يسمح بتخطي بعض التدابير».

ويدور الخلاف بين لندن والاتحاد الأوروبي حول الترتيبات التجارية الخاصة بإيرلندا الشمالية والتي تنص على فرض ضوابط جمركية على البضائع التي تصل إلى المقاطعة من البر البريطاني.

وُضع البروتوكول لمنع ظهور "حدود صلبة" بين إيرلندا الشمالية، التي لا تزال جزءا من المملكة المتحدة، وجارتها في الاتحاد الأوروبي، جمهورية ايرلندا.

وتؤكد لندن أن هذه الترتيبات تهدد تموين سكان إيرلندا الشمالية ببعض البضائع وتهدد وحدة وسلامة أراضي المملكة المتحدة.