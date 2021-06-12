جرحى بإطلاق نار في ولاية تكساس الأميركية

قالت الشرطة الأميركية إن 13 شخصاً على الأقل أصيبوا في واقعة إطلاق نار بوسط مدينة أوستن بولاية تكساس في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، مضيفة أن المشتبه به لا يزال طليقاً.

وقال جوزيف تشاكون قائد شرطة أوستن بالإنابة، في بيان، إن اثنين من المصابين في حالة حرجة.

وأضاف: «لا أستطيع الجزم بعدم وجود خطر عام آخر في هذه المرحلة لأن المشتبه به ليس رهن الاحتجاز. يبدو أن الأمر في هذه المرحلة قاصر على هذه المنطقة».

وتابع قائلاً: إن الحادث وقع حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحاً في منطقة الشارع السادس الترفيهية، ولم يتم الإبلاغ عن سقوط قتلى.

وقال: «ليس من الواضح في هذه المرحلة سبب الواقعة، لكننا بدافع الحذر البالغ أبلغنا قوة مهام مكافحة الإرهاب المشتركة التابعة لمكتب التحقيقات الاتحادي».