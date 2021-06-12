انطلاق التصويت للانتخابات البرلمانية المبكرة في الجزائر

انطلقت في الجزائر اليوم السبت عملية التصويت للانتخابات البرلمانية المبكرة من أجل اختيار نواب المجلس

الشعبي الوطني لعهدة تاسعة.

ويبلغ العدد الإجمالي للناخبين 24 مليونا و392 الفا و 438 ناخبا، بحسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الذي كشف أن عدد المسجلين الجدد بلغ 179 ألفا و792 ، و المشطوبين بلغ 101 ألف و744 شخصا.

وبحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،تشارك في الانتخابات التشريعية 1483 قائمة، منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمترشحين أحرار.

وفي فبراير، قرر الرئيس عبد المجيد تبون حل البرلمان الذي انتخب في 2017 وكان من المقرر أن يستمر حتى عام 2022.



وقال تبون، الذي تولى السلطة في ديسمبر 2019 ، إن هناك حاجة إلى تغيير جوهري في الدولة الواقعة بشمال إفريقيا لبناء مؤسسات يمكن الثقة فيها بشكل كامل.