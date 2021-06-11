أفغانستان: «طالبان» تسيطر على منطقة استراتيجية

كابول (وكالات)

ذكر مسؤولون أمس، أن مسلحي «طالبان» نجحوا في السيطرة على منطقة مهمة أخرى في إقليم «تخار» شمال أفغانستان.

وقال أعضاء المجلس الإقليمي المحلي، مير أحمد قاسم وكرامة الله ووفي الله رحماني إن منطقة «إيشكيرميش» وهي منطقة مهمة استراتيجيا لـ«طالبان» والحكومة، سقطت في أيدي «طالبان» بعد اشتباكات عنيفة وقعت مساء أمس الأول. وبعد ساعات من القتال، اضطرت قوات الأمن لمغادرة المنطقة بسبب نقص الذخيرة والدعم الجوي، حسب المسؤولين. وأسفر القتال بشأن السيطرة على المنطقة أيضا عن مقتل وإصابة عدد من قوات الأمن، لكن لم يعرف العدد تحديدا.

وتابع أعضاء المجلس الإقليمي المحلي، أن المنطقة مهمة استراتيجيا، حيث أنها تربط بين 4 مناطق أخرى بالإقليم، ويمكن أن يهدد مسلحو «طالبان» بسهولة الآن مناطق مجاورة.

وتابع المسؤولون أن «طالبان تهاجم الآن أجزاء من منطقة بانجي وهي منطقة أخرى بالإقليم، منذ الخميس».

وحقق المسلحون سلسلة من المكاسب منذ بدء الانسحاب الرسمي لقوات الولايات المتحدة وقوات حلف شمال الأطلسي «ناتو» في أفغانستان في الأول من مايو الماضي، سقطت 15 منطقة على الأقل في أيدي «طالبان».

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن 3394 أفغانيا دخلوا إلى ألمانيا في إطار برنامج تم إطلاقه عام 2013 لاستقبال الموظفين الأفغان الذي عملوا مع مؤسسات ألمانية وأسرهم. وأوضحت الوزارة أن ألمانيا استقبلت 798 معاونا أفغانيا بأفراد أسرهم، الذين بلغ إجمالي عددهم 2596.