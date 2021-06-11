إنقاذ 54 مهاجراً قبالة سواحل تونس

تونس (وكالات)

أنقذت البحرية التونسية أمس، 54 مهاجراً قبالة السواحل الجنوبية للبلاد بعدما انطلقوا من ليبيا في اتجاه السواحل الأوروبية.

وقالت وزارة الدفاع التونسية في بيان إن «قوات الجيش البحرية أنقذت صباح الجمعة 54 مهاجرا غير شرعي من عدّة جنسيات إفريقية».

وتراوح أعمار المهاجرين بين 15 و40 عاما وبينهم ثلاث نساء، كانوا على متن قارب على وشك الغرق قبالة سواحل مدينة بن قردان وعلى بعد حوالى 14 كلم داخل المياه الإقليمية التونسية، وفقا لوزارة الدفاع.

وأفاد المهاجرون بأنهم أبحروا من السواحل الليبية ليل الخميس - الجمعة في اتجاه السواحل الأوروبية.

ولا يزال المهاجرون في ميناء بن قردان في انتظار نقلهم إلى أحد مراكز الإيواء.

وينقذ خفر السواحل والبحرية التونسية أسبوعيا قوارب مهاجرين تنطلق من ليبيا ويتم إيواؤهم في مراكز بدأت تشهد اكتظاظاً بالإضافة إلى وجوب إخضاع الوافدين الجدد في كل مرة لحجر صحيّ بسبب انتشار الوباء.

وتزايد عدد محاولات الهجرة انطلاقا من ليبيا منذ مطلع 2021، بنسبة 73 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.