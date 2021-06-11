الملكة إليزابيث تلتقي الرئيس الأميركي بايدن

استقبلت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا عددا من زعماء مجموعة السبع الصناعية، اليوم الجمعة.

حضر مراسم استقبال الملكة للضيوف عدد من أبرز أعضاء العائلة المالكة في مقدمتهم ابن الملكة وولي العهد الأمير تشارلز وزوجته كاميلا وحفيدها وليام وزوجته كيت.كان الاجتماع أول مناسبة عامة لأفراد العائلة منذ جنازة الأمير فيليب زوج الملكة في أبريل الماضي.

والتقت الملكة خلال حفل الاستقبال مع الرئيس الأميركي جو بايدن وذلك للمرة الأولى منذ توليه السلطة.

بذلك، أصبح بايدن الرئيس الأميركي رقم 13 الذي تلتقي به ملكة بريطانيا منذ اعتلائها العرش قبل 69 عاما.