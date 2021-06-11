العراق: إحباط هجوم صاروخي يستهدف قاعدة «بلد»

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت السلطات العراقية أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية أحبطت أمس، هجوماً صاروخياً كان يستهدف قاعدة «بلد» الجوية في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان أن «أفراد الوكالة ضبطوا أربعة صواريخ من طراز كاتيوشا على 4 منصات مخبأة في أحد البساتين بمحافظة ديالى المجاورة لمحافظة صلاح الدين»، موضحة أن الصواريخ كانت مهيأة لاستهداف قاعدة «بلد» الجوية. ولم يتهم البيان أي جهة بالوقوف وراء نصب الصواريخ مكتفياً بالإشارة إلى أن خبراء المتفجرات فككوا الصواريخ ورفعوها من الموقع.

وتعرضت قاعدة «بلد» الجوية الأربعاء الماضي إلى هجوم بثلاثة صواريخ «كاتيوشا» من دون أن يتسبب بخسائر بشرية أو مادية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس، القبض على إرهابيين خطيرين في محافظة نينوى.

وقالت الوزارة في بيان: «إنه «بعملية نوعية وبجهد استخباراتي دقيق ألقت خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن القبض على عنصرين ينتميان إلى عصابات «داعش» الإرهابية صادرة بحقهم مذكرتا قبض وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب». وأضاف البيان، أن «أحدهم يعمل لدى العصابات الإرهابية بصفته عنصراً أمنياً ومسؤولاً عن توزيع الكفالات لعوائل «داعش» في محافظة نينوى، تم الاعتقال الأول في منطقة حي العامل الجانب الأيمن والثاني بناحية النمرود بالجانب الأيسر من مدينة الموصل بالتنسيق مع مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى».