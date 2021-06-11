تحذير من موجة تفشٍ جديدة بكورونا في هذه الدولة

رغم تراجع الحالات والوفيات بسبب حملات التطعيم، تراقب العديد من الدول الأوروبية الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد خوفاً من حصول انتكاسة.

في هذا السياق، صدر اليوم الجمعة، تحذير من رئيس بلدية العاصمة الروسية موسكو من موجة جديدة من الإصابات بالفيروس.

وقال إن علاج المرضى يزداد صعوبة في وقت تسجل سلطات المدينة حصيلة إصابات يومية هي الأعلى منذ يناير الماضي.وأضاف سيرغي سوبيانين، رئيس بلدية موسكو، في تصريحات تلفزيونية «كنا نتوقع أن تحصل ذروة الوباء في الربيع، في أبريل - مايو تماماً مثل العام الماضي».

وتدارك «لكن الآن نرى أن ذلك انتقل إلى يونيو - يوليو».

وقدر سوبيانين أن يكون لدى نصف سكان موسكو تقريباً، الآن مستوى ما من المناعة ضد الفيروس.

وقال «في الوقت نفسه، نرى فتك كوفيد»، مؤكداً أن علاج المصابين به يزداد صعوبة.

وأوضح أن «الكثير من أهالي موسكو يرقدون في العناية المركزة ويتنفسون بمساعدة الأجهزة»، مضيفاً «الخطر حقيقي».

وأعلنت السلطات الصحية الروسة، اليوم الجمعة، تسجيل 5853 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في موسكو، في حصيلة هي الأعلى منذ منتصف يناير.

وسجل مسؤولو الصحة في روسيا أكثر من خمسة ملايين إصابة بالفيروس وأكثر من 125 ألف وفاة.

ورفعت السلطات غالبية القيود المرتبطة بالفيروس.

سجلت روسيا اللقاح «سبوتنيك-في»، أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في العالم، في أغسطس 2020.