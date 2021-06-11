بريطانيا تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ فبراير

أظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت 8125 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، اليوم الجمعة، بزيادة 732 حالة عن اليوم السابق.

بذلك، تكون المملكة المتحدة قد سجلت أعلى عدد إجمالي من الإصابات خلال أربع وعشرين ساعة منذ 26 فبراير الماضي.

كما سجلت بريطانيا 17 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

يأتي ذلك فيما أعلنت المملكة المتحدة تسجيل إجمالي 42323 حالة إصابة بسلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا، والتي ظهرت لأول مرة في الهند، بزيادة قدرها 29892 حالة خلال أسبوع، وفقا لتحديث أسبوعي للبيانات المتعلقة بالسلالة أصدرته هيئة الصحة العامة في إنجلترا اليوم الجمعة.

ويعود أكثر من 90 % من الحالات الجديدة في بريطانيا إلى سلالة "دلتا"، التي "تواصل الزيادة بمعدل أعلى بكثير، مقارنة بسلالة ألفا"، التي ظهرت لأول مرة في المملكة المتحدة، وفقا لهيئة الصحة العامة.

وفي ظل زيادة الإصابات بسلالة "دلتا" الأسرع انتشارا، يواجه رئيس الوزراء بوريس جونسون عددا كبيرا من البيانات عن تطورات الأوضاع الخاصة بفيروس كورونا التي تشير إلى تدهور الوضع قبل إصدار قراره الصعب بشأن ما إذا كان سيمضي قدما في المرحلة الأخيرة من إعادة فتح الاقتصاد في وقت لاحق من الشهر الجاري، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.