كورونا يتسارع في منطقة واحدة حول العالم

تراجع تفشي وباء كوفيد-19 للأسبوع السادس على التوالي في العالم، باستثناء منطقة واحدة، استناداً إلى قاعدة بيانات تعتمد على إحصاءات رسمية.

فقد أظهرت البيانات، التي جمعتها وكالة «فرانس برس» للأنباء، أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في القارة الأفريقية سجّلت ارتفاعاً حاداً. في ما يأتي أبرز التطورات الأسبوعية في أفريقيا:

- نحو 391 ألف إصابة يومية:

مع تسجيل 390,800 إصابة يومياً في العالم هذا الأسبوع، سجّل المؤشر تراجعاً جديداً (-16% مقارنة بالأسبوع الماضي)، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس حتى يوم أمس الخميس.وتباطأ الوباء بشكل ملحوظ في آسيا (-26%) وأوروبا (-18%) وأوقيانا (-15%) والولايات المتحدة/كندا (-14%) والشرق الأوسط (-9%) وأميركا اللاتينية/الكاريبي (-8%).

إلا أنه سجّل تقدماً كبيراً في أفريقيا (+28%)، المنطقة الوحيدة حيث تزايد تفشي المرض هذا الأسبوع. وسُجّلت ثلاثة أرباع الإصابات الجديدة في خمس دول منها جنوب أفريقيا - التي دخلت «تقنياً» في موجة وبائية ثالثة بحسب المعهد الوطني للأمراض المعدية - وتونس وأوغندا وزامبيا.

- حسب الدول:

زامبيا هي الدولة التي سجّل فيها الوباء أكبر تسارع هذا الأسبوع (+147%، 1200 إصابة جديدة في اليوم)، وهي من بين الدول التي سجّلت ما لا يقلّ عن ألف إصابة جديدة في اليوم خلال الأسبوع المنصرم.

تسجّل ألمانيا (-44%، 2400) أقوى تراجع أسبوعي للوباء، تليها كندا (-39%، 1600) وفرنسا (-39%، 5100)، التي بدأت مرحلة جديدة من تخفيف إجراءات العزل الأربعاء.

- وفيات:

ما تزال الهند تتصدر الدول التي تسجّل أعلى معدّلات وفيات جراء الوباء (3100 وفاة في اليوم هذا الأسبوع)، تليها البرازيل (1800) التي تستعدّ لاستضافة بطولة «كوبا أميركا» لكرة القدم اعتباراً من الأحد رغم التحفظات الشعبية القوية، والأرجنتين (580).على المستوى العالمي، تراجع عدد الوفيات اليومية هذا الأسبوع (10145 في اليوم، -9%).

- لقاحات:

على صعيد العالم، أُعطيت 29,5 جرعة لكل مئة شخص. إلا أن هذا العدد يخفي تباينات قوية: 2,9 جرعة لكل مئة شخص في أفريقيا مقابل 90,4 في الولايات المتحدة/كندا و52,2 في أوروبا. تليها آسيا (28,9) وأميركا اللاتينية/الكاريبي (28,9) ثم الشرق الأوسط (21,2) وأوقيانيا (16,1).

مقابل تكثيف الدعوات للتضامن، يُتوقع أن يتفق قادة مجموعة السبع، الذين يجتمعون في المملكة المتحدة، على تقديم «ما لا يقلّ عن مليار جرعة» للدول الفقيرة وزيادة قدرات الإنتاج مع هدف «وضع حدّ للوباء عام 2022»، بحسب لندن.