مجموعة السبع تبحث تخصيص أموال ضخمة لدول متضررة من كورونا

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ودول أخرى في مجموعة السبع تبحث إعادة تخصيص أموال ضخمة من أجل مساعدة الدول الأشد تضرراً من أزمة جائحة كوفيد-19.وتسعى تلك الدول إلى تخصيص 100 مليار دولار أميركي من صندوق النقد الدولي.

ومن المقرر أن يُطرح الأمر للنقاش عندما يبحث زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى كيفية توجيه التعافي العالمي من الجائحة في قمة تُعقد على مدى ثلاثة أيام في «كورنوال» في جنوب غرب إنجلترا وتبدأ اليوم الجمعة.

وقال مكتب الرئيس الأميركي إن «الولايات المتحدة وشركاؤنا في مجموعة السبع يبحثون بجدية بذل جهد عالمي يضاعف أثر المقترح الخاص بمخصصات حقوق السحب الخاصة للدول الأشد احتياجاً».

وأضاف البيان قائلاً «وسيدعم الجهد المقترح، والذي ربما يصل حجمه إلى 100 مليار دولار، أكثر توفير الاحتياجات الصحية بما يشمل التطعيمات والمساعدة في إتاحة تعاف اقتصادي أقل تلويثاً للبيئة وقوي وسريع في الدول العرضة للخطر وتعزيز عملية تعاف عالمية أكثر اتزاناً وشمولاً واستدامة».

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقية دول مجموعة السبع أمس إلى التوصل لاتفاق بشأن إعادة تخصيص 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة للدول الأفريقية.