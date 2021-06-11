مجموعة السبع تعتزم تضييق الخناق على عمالقة التكنولوجيا

تقترب دول مجموعة السبع من تفعيل تعديل طموح في نظام الضرائب تفرض بموجبه المزيد من الرسوم على عمالقة التكنولوجيا الأميركية، غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون، من دون التأكد أن جهودها المتضافرة أكثر من أي وقت مضى، ستؤدي إلى درّ عائدات كبيرة على الولايات المتحدة.وأكدت دول مجموعة السبع (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا واليابان وإيطاليا) أنها تريد فرض معدل ضريبة عالمي لا يقل عن 15 في المئة على الشركات، وتوزيع أكثر إنصافا لحقوق أرباح الشركات المتعددة الجنسيات الموجودة في دول مختلفة.

وفي الوقت نفسه، يريد الرئيس جو بايدن أيضاً رفع معدل الضريبة على الشركات الأميركية عموماً واستهداف الشركات التي تحقق أرباحاً كبيرة لكنها تدفع ضرائب قليلة جداً.

ويواجه عمالقة التكنولوجيا انتقادات متزايدة في أوروبا والولايات المتحدة بسبب مخاوف من امتلاكها نفوذا قد يعطيها قدرة على الاحتكار.

وقالت ليليان فولهابر أستاذة القانون في جامعة جورج تاون «الضغط يتصاعد منذ سنوات».

وأضافت «لكن مع الوباء وعواقبه الاقتصادية، تجد البلدان صعوبة أكبر من قبل في موازنة ميزانياتها (...) في حين أن الناخبين يشعرون باستياء متزايد إزاء هذه الشركات التي تحقق أرباحاً هائلة ويبدو أنها لا تدفع ضرائب كبيرة».

ناهيك بالغضب المتصاعد جراء القوة المتراكمة للمنصات الرقمية. وتتزايد الإجراءات في أوروبا والولايات المتحدة ضد الشركات التكنولوجية العملاقة المتهمة بممارسات مقوّضة للمنافسة.

وقال الان أويرباخ المتخصص في الضرائب العالمية في جامعة بيركلي إن «التهرب الضريبي والهيمنة على السوق موضوعان مختلفان، لكن الاستياء تجاه أحدهما قد يؤثر على الآخر».