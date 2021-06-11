إجراء تحقيق يتعلق بحصول إدارة ترامب على بيانات مشرعين ديمقراطيين

دعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وعدد أخر من أعضاء مجلس النواب من الحزب الديمقراطي يوم الخميس إلى إجراء تحقيق فيما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية من أن وزارة العدل في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب حصلت على بيانات اتصالات أعضاء لجنة الاستخبارات بمجلس النواب.

وقالت بيلوسي في بيان أصدرته من ولاية كاليفورنيا: "الأخبار حول تسييس وزارة العدل خلال عهد ترامب مروعة. وهذه الإجراءات تعتبر اعتداء أخر فظيع أطلقه الرئيس السابق على ديمقراطيتنا".

وذكرت الصحيفة أمس الخميس أن وزارة العدل طلبت من شركة آبل الحصول على بيانات اثنين على الأقل من أعضاء اللجنة، جنبا إلى جنب مع مساعدين

وأفراد من العائلة، في عامي 2017 و 2018.

وجاء التقرير نقلا عن مسؤول باللجنة وشخصين آخرين تم اطلاعهم على التحقيق ولم تكشف الصحيفة عن هويتهم.

وكان من بين أولئك الذين تم الاستيلاء على بياناتهم النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف، والذي كان في ذلك الوقت العضو الديموقراطي الأعلى في اللجنة.

وقال شيف، الذي يشغل حاليا رئاسة اللجنة، في بيان ليل الخميس: "على الرغم من أن الإدارة أبلغتنا في مايو أن هذا التحقيق أغلق، إلا أنني أعتقد أن هناك حاجة إلى مزيد من الإجابات، ولهذا السبب أعتقد أن المفتش العام يجب أن يحقق في هذا الأمر وغيره. القضايا التي تشير إلى أجهزة إنفاذ القانون استخدمت كسلاح من قبل رئيس فاسد".

وذكرت الصحيفة أن طلب الحصول على البيانات جاء في الوقت الذي كانت فيه وزارة العدل تحاول تعقب مصادر التسريبات التي أدت إلى نشر أخبار عن اتصالات بين شركاء ترامب وروسيا.