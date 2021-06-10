الهند تسجل رقماً قياسياً عالمياً بوفيات «كورونا» في يوم واحد

عبد الله أبو ضيف، وكالات (عواصم)

سجلت الهند، أمس، زيادة قياسية في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس «كوفيد- 19»، حيث أعلنت عن 6148 وفاة جديدة على مدى الـ24 ساعة الماضية إلى جانب 94052 إصابة جديدة.

ووفقاً لبيانات وزارة الصحة الهندية، ارتفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الهند إلى 29.2 مليون بينما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 359676.

يأتي ذلك بعد أن عدلت ولايات كبرى في شرق البلاد أعدادها لاحتساب من راحوا ضحية المرض في منازلهم أو في مستشفيات خاصة.

وعدّلت هيئة الصحة في ولاية بيهار، إحدى أفقر ولايات البلاد، العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض أمس الأول، إلى أكثر من 4900 حالة من 5400.

إلى ذلك، حسمت منظمة الصحة العالمية الجدل حول عديد الملفات المتعلقة بفيروس كورونا «كوفيد- 19» خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع حالة التخوف الشديدة من تحور الفيروس مع حملات التطعيم باللقاح المنتشرة حول العالم، إلى جانب موقف الحوامل من اللقاح بعد 6 أشهر من انطلاق عمليات التلقيح في العالم.

وقالت الدكتورة رنا الحجة مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية: إن الفطر الأسود مرض نادر للغاية، ولا يحدث من خلال انتقال العدوى من شخص إلى آخر، مشددة على أنه على الرغم من عدم وجود صلة مباشرة بين كورونا وداء الفطريات العفنية، تظهر أعراض هذا الداء في بعض مرضى كورونا بسبب الانخفاض الشديد للمناعة، وعدم ضبط السكري جيدًا، وسوء استعمال الكوروتيزون.

وقالت إنه من المهم التماس المشورة من مسؤولي الرعاية الصحية إذا كنتَ تعاني من حالات صحية كامنة، مثل السُّكري الذي لا يمكن ضبطه، والأورام الخبيثة التي تُعرضك لخطر الإصابة بمرض «كوفيد-19» الأكثر وخامة والإصابة بالفطر الأسود.

وأكدت الدكتورة الحجة أن وجود موجة رابعة لفيروس كورونا وارد خصوصاً مع دخول فصل الصيف وتراجع الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة، مشيرة إلى أن التوسع في الحصول على لقاح فيروس كورونا أمر هام لمزيد من الوقاية من الفيروس، إلى جانب الفحص الجيني المستمر للحالات لاكتشاف السلالات الجديدة لكوفيد - 19.

من جهته، قال ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية، إن هناك دلائل على أن اللقاح آمن وناجع بالنسبة للمرأة الحامل. وأضاف: «بينما سيتنشر اللقاح على المستوى العالمي فلا يجب منع الحامل من الحصول على اللقاح للتمتع بفوائده». وأشار إلى أن المنظمة لا تعرف مدى استمرار المناعة التي يكتسبها الجسم من لقاح فيروس كورونا، ولكن من الممكن استمرار المناعة في الجسم لمدة 6 أو 9 شهور، منذ تلقي اللقاح. وأكد برنان أن اللقاح هو الحل الوحيد للسيطرة على الفيروس، ولابد من تلقي جميع الشعوب للقاح في أسرع وقت. ووجهت منظمة الصحة العالمية عدة نصائح بخصوص ظهور مرض الفطر الأسود في شرق المتوسط خلال الفترة الأخيرة، وقالت إنه ثارت حوله بعض المعلومات المغلوطة.

وقالت: إن الفطر الأسود مرضٌ نادرٌ للغاية لا يحدث من خلال انتقال العدوى من شخص إلى آخر، ولا يُصيب سوى الذين يعانون من ضعف شديد في المناعة، ويحدث نتيجةَ التعرُّض للفطريات الموجودة في البيئة المحيطة، عند استنشاق الأبواغ التي تنتقل بعد ذلك حتى تصيب الرئتيْنِ والجيوب الأنفية، وتنتشر حتى تصل إلى الدماغ أو العينيْنِ.

وأضافت أنه على الرغم من عدم وجود صلة مباشرة بين كوفيد-19 وداء الفطريات العفنية، تظهر أعراض هذا الداء في بعض مرضى كوفيد-19 بسبب الانخفاض الشديد للمناعة، وعدم ضبط السُّكري جيدًا، وسوء استعمال الكورتيكوستيرويدات.