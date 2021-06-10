جنازة الطفلة «ليان» تنقلب مظاهرة حاشدة ضد «الحوثي»

عدن (وكالات)

انقلبت جنازة الطفلة اليمنية ليان التي هزّت قصة وفاتها العالم خلال الأيام الماضية، إلى مظاهرة حاشدة ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وردد المحتجون، أمس، هتافات تندد بالمجزرة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية في مأرب بعدما أطلقت صاروخاً على محطة وقود خلّف عشرات الضحايا.

وأظهر مقطع فيديو المحتجين أثناء الجنازة وهم يهتفون «الحوثي عدو الله»، في إشارة منهم إلى الميليشيات وما فعلته.

وكان مصدر طبي أوضح أن عشرات الأشخاص، كثير منهم مصاب بحروق خطيرة، نقلوا إلى المستشفى العام في مأرب وأن 12 منهم توفوا متأثرين بإصاباتهم بينهم 5 أطفال، إثر الهجوم الحوثي.

ومن بين هؤلاء الأطفال، «ليان» التي انتشرت صورة جثتها المتفحمة بين اليمنيين على مواقع التواصل، التي كانت في سيارة مع والدها، حين سقط صاروخ حوثي على محطة الوقود، لتلتهم النيران جسد ليان طاهر محمد عايض الصغير.

يذكر أن ميليشيات الحوثي الإرهابية كانت استهدفت محطة وقود في حي الروضة، ما أدى إلى مقتل 21 مدنياً وإصابة آخرين واحتراق 7 سيارات وتضرر سيارتي إسعاف هرعت لإسعاف الضحايا إثر استهدافها بطائرة مفخخة أطلقتها الميليشيات بعد دقائق من إطلاق الصاروخ.