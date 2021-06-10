أميركا تمدد فترة تخزين لقاح مضاد لكورونا

ذكرت شركة «جونسون آند جونسون» أنه يمكن الاحتفاظ بلقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد- 19 في الثلاجة لمدة أربعة أشهر ونصف الشهر، مما يطيل العمر الافتراضي للجرعة بنسبة 50 بالمائة.

وقالت الشركة، في بيان، إن إدارة الغذاء والدواء الأميركية اعتمدت التمديد بناءً على بيانات دراسة تظهر أن اللقاح يظل محتفظا بفعاليته

بتبريده عند 36 إلى 46 درجة فهرنهايت (2,2 إلى 7,8 درجة مئوية) لمدة أربعة أشهر ونصف الشهر.

مع تباطؤ جهود التطعيم في الولايات المتحدة، تزايد القلق من أن بعض الجرعات يمكن أن تفسد قبل استخدامها.

ويتم إعطاء حوالي 1,1 مليون جرعة يوميًا في الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات وكالة «بلومبرج» للأنباء. وهذا الرقم أقل بكثير من ذروة حملة التطعيم التي تجاوزت 3 ملايين جرعة يوميا في أبريل الماضي.