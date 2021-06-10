مقتل 8 مدنيين في قصف حوثي على مأرب

نقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الرسمية عن مصادر محلية وطبية في محافظة مأرب، أن 8 قتلى و27 جريحاً من المدنيين سقطوا في حصيلة أولية لقصف شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مساء اليوم الخميس، على مدينة مأرب.

وأوضحت المصادر للوكالة أن «الميليشيات الحوثية الإرهابية شنت مساء اليوم قصفاً متتالياً على مدينة مأرب بصاروخين بالستيين وطائرتين مفخختين مستهدفة مسجداً في حي سكني وسط المدينة أثناء أداء صلاة المغرب بالإضافة إلى سجن للنساء في إدارة شرطة محافظة مأرب وسيارات إسعاف هرعت إلى مكان القصف لإسعاف الضحايا».

وأكدت المصادر للوكالة أن «العدد مرشح للزيادة» وأن بين الضحايا «نساء وأفراد الطواقم الطبية التي تم استهدافها في القصف فضلاً عن تضرر أكثر من 4 سيارات إسعاف منها سيارتان تضررتا بشكل كلي».