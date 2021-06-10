«الصحة العالمية» تدعو لإتاحة لقاحات كورونا في أفريقيا

ذكرت ماتشيديسو موتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، أن الدول الأفريقية بحاجة إلى الحصول على 225 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا بحلول سبتمبر للوفاء بالهدف العالمي بتطعيم 10% على الأقل من سكان القارة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن موتي القول في إيجاز عبر الإنترنت اليوم الخميس «هذا سوف يتطلب جهدا هائلا حقا فيما تشير توقعاتنا بأنه من دون زيادة كبيرة في إتاحة اللقاحات، لن تحقق سوى سبع دول أفريقية هذا الهدف».

ولم يتلق سوى 2% من الناس في أفريقيا على جرعة واحدة من لقاح مضاد لكوفيد-19 حتى الآن، فيما تعتمد الحكومات على مبادرة «كوفاكس» لتقاسم اللقاحات.

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا إن خطط الرئيس الأميركي جو بايدن لشراء نصف مليار جرعة من لقاح «فايزر-بيونتك» والتبرع بها لـ92 دولة من منخفضي ومحدودي الدخل والاتحاد الأفريقي هي «خطوة مهمة للأمام».

ورحبت أيضاً بإعلان مؤسسة ماستر كارد عن تبرع بقيمة 1,3 مليار دولار أميركي لدعم برنامج التطعيم الأفريقي.

وقالت «هذه الأنواع من الشراكات مطلوبة لإنهاء الجائحة».