ميركل تكرر موقفها من براءات اختراع لقاحات كورونا

جددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، موقفها الذي كانت قد أعلنته من حقوق الملكية الفكرية للقاحات فيروس كورونا المستجد.

وقبل وقت قصير من بدء قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع في العالم في إنجلترا، كررت المستشارة، اليوم الخميس، رفضها لإلغاء حماية براءة الاختراع الخاصة بلقاحات كورونا.

وذكرت دوائر حكومية ألمانية، اليوم في العاصمة برلين، أن المستشارة لا تعتقد أن الحصول على براءات الاختراع سيكون مفيدا، كما لا ترى المستشارة أن البراءات هي التي تمثل المشكلة في موضوع تلقي تطعيمات على مستوى العالم، موضحة: «لم يتغير شيء في الموقف الألماني».

وبالنسبة لاحتمال تقديم عروض ألمانية إضافية للتبرع بجرعات لقاح للدول الفقيرة، أكدت الدوائر أن ألمانيا قامت بكثير من الأمور بالفعل في هذا الشأن، وتعد «داعما كبيرا».

يشار إلى أن ميركل ستتوجه لحضور قمة السبع التي ربما تكون الأخيرة بالنسبة لها وهي في منصب المستشارة.

وأضافت الدوائر أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد للمحادثات الثنائية الشخصية الأولى المخطط لها بين ميركل والرئيس الأميركي جو بايدن على هامش القمة.

وتجتمع مجموعة السبع، التي تضم رؤساء دول وحكومات الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان وممثلي الاتحاد الأوروبي بدءا من الغد الجمعة وحتى يوم الأحد القادم.

يذكر أن قادة الاتحاد الأوروبي عارضوا أيضا بشكل واضح أي تعليق شامل لحماية براءة اختراع لقاحات كورونا.

كان الرئيس الأميركي ساند بشكل مفاجئ مطالب صادرة من دول فقيرة بتعليق حماية براءة الاختراع للقاحات فيروس كورونا، حينئذ يمكن للمصنعين في جميع أنحاء العالم إنتاج اللقاحات دون رسوم ترخيص. ولكن منتقدين للأمر برروا رفضهم لذلك بأن براءات الاختراع لا تمثل الحاجز، ولكن القدرات الإنتاجية والمعرفة وأمور أخرى هي التي تمثل الحاجز أمام إمكانية تحقيق ذلك.

وذكرت الدوائر الحكومية الألمانية، اليوم أيضا، أن المشاورات قبل بدء القمة أظهرت أن التعددية تسير مجددا على نحو جيد للغاية، وأضافت أن الرسالة الرئيسة للقمة ستكون «إن التعددية وكذلك مجموعة السبع هنا من جديد»، وإنه لا يمكن حل مشكلات مثل تغير المناخ أو مواجهة الوباء إلا سويا.