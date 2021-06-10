«الصحة العالمية» تصدر تحذيراً لأوروبا بشأن كورونا

أصدر الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، تحذيراً قوياً إلى أوروبا بشأن فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير الفرع الأوروبي للمنظمة هانز كلوغه، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن مستوى التطعيم في أوروبا غير كاف لتجنب عودة ظهور وباء كوفيد-19 داعياً إلى تجنب تكرار «خطأ» ارتفاع الإصابات خلال صيف 2020.وأضاف كلوغه أن «توزيع اللقاحات ما زال بعيداً عن أن يكون كافياً لحماية المنطقة من عودة» الوباء.

وأوضح أن «الطريق نحو تحصين نسبة لا تقل عن 80 في المئة من السكان البالغين ما زال طويلاً»، داعياً إلى الحفاظ على التدابير الصحية (غسل اليدين ووضع الكمامات...) والتباعد الجسدي، وتجنب السفر إلى الخارج.

تأتي هذه التصريحات فيما حصل ثلاثون في المئة من سكان أوروبا على جرعة أولى من اللقاح و17 في المئة على جرعتين.

وأشار إلى أنه في حال تحسن الوضع في أنحاء المنطقة مع انخفاض عدد الإصابات والوفيات منذ شهرين وتخفيف القيود الصحية «فسنكون بعيدين عن الخطر».

وللمرة الأولى منذ خريف العام 2020، انخفضت الحصيلة الأسبوعية للوفيات في المنطقة الأوروبية إلى أقل من 10 آلاف الأسبوع الماضي، وفقاً للفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية.

لكن رغم ذلك، حذر الطبيب البلجيكي قائلاً «خلال الصيف الماضي، ارتفع عدد الإصابات تدريجياً بين الفئات العمرية الأصغر، ثم انتقلت إلى الفئات العمرية الأكبر، ما ساهم في عودة انتشار الفيروس بشكل مدمّر وعمليات إغلاق ووفيات في الخريف والشتاء».

وأضاف «دعونا لا نرتكب هذا الخطأ مجدداً».

وأعربت منظمة الصحة العالمية مجدداً عن قلقها إزاء انتشار نسخ متحوّرة من الفيروس أكثر فتكاً، على غرار النسخة «دلتا» التي اكتشفت أول مرة في الهند.