احتجاز رجل قرب موقع انعقاد قمة السبع

قالت الشرطة البريطانية إنها اعتقلت رجلاً، صباح اليوم الخميس، بسبب تحذير زائف من وجود قنبلة قرب المركز الإعلامي المقام لتغطية قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في جنوب غرب إنجلترا.

اعتقل الرجل بعد أن اضطرت الشرطة لإخلاء فندق إثر بلاغات عن عبوة مريبة وصلتها في وقت مبكر من صباح اليوم.

واستُدعي أفراد الشرطة إلى فندق في «فالموث»، حيث تقيم أغلب الطواقم الإعلامية التي تغطي قمة زعماء العالم، في نحو الساعة 3:15 صباحاً بالتوقيت المحلي بعد العثور على العبوة.

واستدعيت وحدة إبطال مفعول القنابل التابعة للبحرية الملكية، وأعلنت أن العبوة زائفة لكن بعد إجلاء أكثر من مئة من نزلاء الفندق والعقارات المجاورة.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت رجلاً يبلغ من العمر 20 عاماً من «فالموث» للاشتباه في تسجيله بلاغاً كاذباً بوجود قنبلة وإنه الآن رهن الاحتجاز.

ووصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى بريطانيا، مساء أمس الأربعاء، ويقيم في منتجع على البحر في خليج «كاربيس» على بعد نحو 25 ميلا من «فالموث».

وشددت السلطات إجراءات الأمن حول قمة مجموعة السبع، وهي أول اجتماع بالحضور الفعلي لزعماء الدول الصناعية الكبرى منذ ما يقرب من عامين وجرى استدعاء خمسة آلاف شرطي إضافي من مختلف أرجاء بريطانيا.