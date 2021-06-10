مجموعة السبع تعتزم توفير مليار جرعة للقضاء على كورونا

يعتزم قادة دولة مجموعة السبع الاقتصادية الكبرى توفير مالا يقل عن مليار جرعة إضافية من اللقاحات المضادة لكورونا خلال العام المقبل من أجل المساعدة في تغطية احتياجات 80 % من البالغين في أنحاء العالم.

ووفقا لمسودة بيان اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء فإنه قبيل إنعقاد قمة مجموعة السبع في المملكة المتحدة يضع مسؤولون وثيقة تحدد خطة للقضاء على الجائحة بحلول ديسمبر 2022.

وأشارت بلومبرج إلى أنه لم يتم الانتهاء من إعداد الوثيقة بعد ولكنها ستشكل الأساس لمحادثات المرحلة النهائية في قمة القادة في كورنوال، جنوب غرب إنجلترا، التي تبدأ بعد غد الجمعة.