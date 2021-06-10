العراق: استهداف مطار بغداد الدولي بثلاث طائرات مسيرة

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق ، اليوم الخميس، أنه تم استهداف مطار بغداد الدولي بثلاث طائرات مسيرة ولكن تم إسقاط إحدى هذه الطائرات.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان للخلية أنه :" بعد أن استهدفت جماعة خارجة عن القانون مساء الأربعاء قاعدة بلد الجوية بثلاثة صواريخ دون حدوث خسائر بشرية أو مادية، عاودت مرة أخرى في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء واستهدفت مطار بغداد الدولي بـ 3 طائرات مسيرة، وتم اسقاط طائرة ".

وأضاف البيان ، أن "القوات الأمنية عازمة على ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المجتمع العراقي، وتقديمهم للعدالة".

وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أعلنت في وقت سابق سقوط ثلاثة صواريخ على قاعدة بلد الجوية ، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية .