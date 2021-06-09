بايدن يصل إلى بريطانيا في أول رحلة خارجية له كرئيس للولايات المتحدة

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم إلى بريطانيا في أول رحلة خارجية له كرئيس للولايات المتحدة ، يزور خلالها عدة دول أوروبية.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس بايدن غداً مع رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، ويشارك في قمة مجموعة السبع التي ستعقد بعد غد وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.

وفي نهاية زيارته إلى بريطانيا، ستستقبل الملكة اليزابيث الثانية، الرئيس الأميركي وزوجته في قلعة "ويندسور" بالقرب من لندن.

ويعتزم الرئيس بايدن أن يحضر يوم الاثنين المقبل قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في بروكسل، على أن يعقد يوم الأربعاء المقبل، اجتماع قمة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قبل أن يعود إلى واشنطن .