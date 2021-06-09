«داعش» يقتل 10 عمال نزع ألغام في أفغانستان

كابول (وكالات)

قتل 10 أفغان يعملون في نزع الألغام مع منظمة «هالو تراست» البريطانية الخيرية في ولاية بغلان بشمال أفغانستان مساء أمس الأول، برصاص مسلحين من تنظيم «داعش» الإرهابي، في حين قالت المنظمة إن عناصر «طالبان» ساعدوا في إنهاء الهجوم.

وقال أحد الناجين الذي أصيب بالرصاص لوكالة فرانس برس رافضاً الكشف عن أسمه إن 5 إلى 6 رجال تسلقوا جدار المبنى، وفصلوا مولدات الكهرباء قبل أن يجمعوا الموظفين البالغ عددهم حوالي 140 وكلهم أفغان. وأضاف «كانوا جميعهم ملثمين، سأل أحدهم ما إذا كان بيننا أحد من الهزارة».

وقد أعلن تنظيم «داعش» في بيان أوردته حسابات على تطبيق تلغرام مسؤوليته عن الهجوم.

وتابع الشاهد «لكن لم يجب أحد، ثم سأل من هو المسؤول».

وعندما عرف المسؤول عن نفسه قتله، وأضاف «ثم أمر احد المهاجمين بقتل الجميع، وفتحوا النار علينا، حاولنا جميعا الفرار لكن البعض قُتل وأصيب الآخرون بجروح». استمر الهجوم ساعتين حتى منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، كما أضاف هذا الشاهد.

أكدت منظمة «هالو تراست» أن 10 من موظفيها قتلوا وأصيب 16 بجروح على أيدي مجموعة مسلحة غير معروفة في حقل ألغام في بغلان.

وقالت المنظمة: «ندين بشدة هذا الهجوم على موظفينا الذين كانوا يقومون بعمل إنساني لإنقاذ الأرواح».

وأضافت «نركز الآن على تقديم الرعاية للموظفين المصابين ودعم العائلات المفجوعة».

وقبل تبني تنظيم «داعش» الهجوم، ألقى نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح مسؤولية الهجوم على «طالبان» التي قال على تويتر إنها أرادت سرقة الأموال والألغام غير المنفجرة من منظمة «هالو تراست».

لكن جيمس كوان، مدير المنظمة غير الحكومية، قال إن «طالبان» ساعدت في إنهاء الهجوم.

وقال كوان «إنه حادث مروع، إنه الأسوأ في تاريخ هالو تراست، المهاجمون انتقلوا من سرير إلى آخر، وقتلوا العاملين لدينا بدم بارد».

وفي حادث منفصل قالت وزارة الدفاع إن طائرة هليكوبتر تابعة للجيش تحطمت في إقليم وردك إلى الغرب من كابول أمس، ما أودى بحياة طاقمها المكون من ثلاثة أشخاص. وقالت حركة «طالبان»: إن مسلحيها أسقطوا الهليكوبتر لكن الوزارة قالت: إن الطائرة كانت تحاول الهبوط اضطرارياً بعد تعرضها لعطل فني، ما أدى إلى تحطمها.