السودان: إرسال تعزيزات عسكرية إلى مناطق الصراع القبلي بدارفور

الخرطوم (الاتحاد)

أرسلت لجنة الأمن بولاية جنوب دارفور قوات إضافية من الجيش والشرطة والدعم السريع إلى مناطق النزاع القبلي بين قبائل «الفلاتة» و«التعايشة» بمنطقة «أم دافوق» الحدودية، لتعزيز الأمن والاستقرار.

وقال موسى مهدي والي ولاية جنوب دارفور، إن مجلس الدفاع والأمن الوطني اتخذ قرارات حاسمة تجاه الأحداث، ووجه بإرسال قوات قوامها 90 عربة من قوات الدعم السريع من الخرطوم إلى الولاية، إلى جانب إرسال طائرات استطلاع بهدف عمل مسح جوي يساعد القوات في عملياتها من أجل الفصل بين الأطراف المتحاربة والمحافظة على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

ولفت الوالي إلى أن 60 عربة من القوات المشتركة توجهت إلى مناطق الصراع لتنفيذ أوامر القبض على المتفلتين ومنع وقوع أي أحداث جديدة، وتمهيد الطريق لإجراء التحقيقات.

وأكد موسى مهدي أن لجنة أمن الولاية منحت القوات المشتركة تفويضاً كاملاً بموجب قانون الطوارئ بأن تتعامل بقوة القانون من أجل استتباب الأمن، وأصدرت توجيهات بالقبض على كل متفلت يحمل سلاحاً وينوي شن هجوم على الأطراف الأخرى، وحذر مهدي من اعتراض القوات المشتركة فى أداء واجبها.