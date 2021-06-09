11 قتيلاً بقصف إسرائيلي على حمص

دمشق (وكالات)

قتل 11 عنصراً من الجيش السوري والميليشيات الموالية لإيران بقصف إسرائيلي استهدفت مواقع في محافظة حمص وسط البلاد وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وشن الطيران الإسرائيلي قبل منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء غارات على مناطق عدة في دمشق ومحيطها وفي محافظات حمص وحماة واللاذقية، بحسب المرصد الذي أفاد في حصيلة سابقة عن مقتل 8 عناصر من الجيش والميليشيات الإيرانية.

وأفاد المرصد عن مقتل 7 عناصر من الجيش السوري أحدهم برتبة عقيد، إضافة الى 4 مقاتلين من قوات الدفاع الوطني، مشيراً إلى وقوع جرحى في حالات خطرة.

وقتل العناصر، وجميعهم سوريون، جراء القصف الذي طال وفق المرصد مركزاً للبحوث العلمية قرب قرية «خربة التينة» في ريف حمص الغربي، واستهدف القصف مواقع عسكرية تابعة للدفاع الجوي في المنطقة، كما طال مستودع ذخيرة لـ«حزب الله» اللبناني جنوب مدينة حمص.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أفادت عن أن الدفاعات الجوية تصدّت لهجوم إسرائيلي من فوق الأراضي اللبنانية.

واستهدف القصف، وفق ما نقلت عن مصدر عسكري بعض الأهداف في المنطقتين الوسطى والجنوبية.