تشكيل لجنة لمتابعة حادث قطار جديد في مصر

عبد الله أبو ضيف (القاهرة) أعلنت وزارة النقل والمواصلات المصرية تشكيل لجنة فنية لمعاينة أسباب خروج 3 عربات من أحد القطارات الحديثة من على القضبان في العاصمة المصرية القاهرة وذلك صباح اليوم الأربعاء.



ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات بين الركاب، إلا أنه تسبب في تأخر واضح في مواعيد القطارات على مستوى الجمهورية لحين عودتها مرة آخرى بشكل طبيعي بعد تدخل الجهات المعنية، وتعتبر اللجنة معنية بدراسة الحادث الأخير داخل مصر لمحاسبة المقصرين.



وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار 163 روسي أسوان/ الإسكندرية في محطة بنها والتي يتم تعديل السكك بها، تمهيدا لتطوير نظم الإتصالات والإشارات، سقطت عجلة من العربتين السادسة والسابعة.



وأكدت أنه لا يوجد إصابات أو تلفيات، وقد تم رفع العربيتان وعودة حركة مسير القطارات إلي طبيعتها، وقد تم تشكيل لجنة للوقوف علي أسباب الحادث ومحاسبة المسئول.



ولا تزال حوادث القطارات الأخيرة تشكل لغزا داخل مصر، حيث اتهم وزير النقل الفريق كامل الوزير عناصر إخوانية تعمل على الإثارة متهما بأنها السبب الرئيسي في تزايد عدد حوادث القطارات الفترة الأخيرة لتعطيل مسيرة التنمية.