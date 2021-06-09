وزيرا الخارجية والري المصريان يبحثان في الخرطوم تطورات ملف سد النهضة

بدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبد العاطي اليوم زيارة رسمية إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور حول تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيانٍ اليوم أن وزيري الخارجية والري سيعقدان خلال الزيارة جلسة مباحثات مع كلٍ من رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، كما سيلتقيان مع وزيري الخارجية والري السودانيين بمقر وزارة الخارجية السودانية.