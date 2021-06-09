الهند تسجل 92596 حالة إصابة جديدة بكورونا

أفاد بيان من الحكومة الهندية بأن البلاد سجلت اليوم الأربعاء 92596 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الصحة إن عدد الوفيات اليومية ارتفع بواقع 2219.

ووفقا لبيانات الوزارة، ارتفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الهند إلى 29.1 مليون بينما وصل اجمالي حالات الوفاة إلى 353528.