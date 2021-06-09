كندا: مقتل عائلة مسلمة دهساً هجوم إرهابي

أوتاوا (أ ف ب)

ندد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس، بما وصفه هجوماً إرهابياً، بعد مقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة دهساً، مساء أمس الأول، بشاحنة كان يقودها شاب في مدينة لندن في مقاطعة اونتاريو.

وقال ترودو، في خطاب أمام مجلس العموم: «إن هذه المجزرة لم تكن حادثاً، وإنما هجوم إرهابي دافعه الكراهية في قلب أحد مجتمعاتنا». وأوقف المهاجم، ووجهت إليه أربع تهم بالقتل المتعمد. ونقل طفل في عامه التاسع من العائلة نفسها إلى المستشفى في حالة خطرة، إثر الهجوم الذي وقع مساء أمس الأول في مدينة لندن، التي تبعد 200 كيلومتر جنوب غرب تورونتو.

وأضاف رئيس الوزراء الكندي: «نأمل جميعاً أن يتعافى الطفل من جروحه سريعاً، رغم علمنا بأنه سيعيش وقتاً طويلاً مع الحزن وعدم الفهم والغضب، الذي تسبب به هذا الهجوم الجبان المعادي للمسلمين». وذكر بهجمات استهدفت المسلمين في كندا منذ إطلاق النار في مسجد كيبيك، والذي خلف ستة قتلى في 2017.