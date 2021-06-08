مسؤولون فلسطينيون بمصر لتعزيز وقف إطلاق النار في غزة

القاهرة (وكالات)

وصل قادة فلسطينيون من حركتي «فتح» و«حماس» إلى القاهرة، أمس، لإجراء محادثات منفصلة مع المسؤولين المصريين تستهدف تعزيز وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وذكرت مصادر فلسطينية ومصرية أن جبريل الرجوب، القيادي في حركة «فتح»، من المتوقع أن يلتقي أيضاً بمسؤولين مصريين. وتدير «فتح» السلطة الفلسطينية.

ووُجهت الدعوة للرئيس محمود عباس لزيارة مصر. ومن المرتقب عقد اجتماع موسع للفصائل الفلسطينية الأسبوع المقبل في أقرب تقدير.

ولعبت مصر دوراً رئيساً كوسيط للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بعد قتال اندلع في العاشر من مايو واستمر 11 يوماً. وقُتل أكثر من 250 فلسطينياً في مئات الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة، خلال القتال، بينما أدت الصواريخ التي أطلقتها فصائل فلسطينية من غزة إلى مقتل 13 شخصاً في إسرائيل.

وأشارت مصادر إلى أن وفد «حماس» سيناقش مع المسؤولين المصريين تعزيز الهدنة مع إسرائيل، وكذلك خطط إعادة إعمار غزة.

وكانت مصر أعلنت تخصيص 500 مليون دولار لجهود إعادة إعمار القطاع.

وذكرت المصادر المصرية أن السلطات في مصر تأمل في الاجتماع مع أعضاء من حركة «فتح»، ومنهم الرئيس محمود عباس.