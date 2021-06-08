الرئيس الجزائري يشدد على نزاهة الانتخابات التشريعية في 12 يونيو

الجزائر (وكالات)

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن كل الضمانات الدستورية والقانونية والتنظيمية كفيلة بحماية الإرادة الشعبية ونزاهة الانتخابات التشريعية يوم السبت المقبل، موجهاً بتأمين هذا الاستحقاق بما يضمن حق الناخب في الإدلاء بصوته بحرية.

وترأس تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أمس، اجتماعاً للمجلس الأعلى للأمن، لتقييم التحضيرات المتعلقة بالانتخابات التشريعية في 12 يونيو 2021.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان، إن «الرئيس تبون، أسدى تعليمات لوزير الداخلية ومسؤولي الأجهزة الأمنية، لضمان تأمين العملية الانتخابية، لاسيما مكاتب الاقتراع، وفق أحكام القانون المنظم والمؤطر للانتخابات الذي يضمن حق الناخب في الإدلاء بصوته بكل حرية، ويُجرم أي تعدّ على هذا الحق المكرس دستورياً».

وأبرز المصدر تأكيد تبون، على أن كل الضمانات الدستورية والقانونية والتنظيمية كفيلة بحماية الإرادة الشعبية ونزاهة العملية الانتخابية، تجسيداً لأحكام المادتين 7 و8 من الدستور.