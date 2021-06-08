بغداد ولندن توقعان اتفاقية التفاهم الاستراتيجي

بغداد (الاتحاد)

وقعت العراق والمملكة المتحدة أمس، اتفاقية التفاهم الاستراتيجي بين البلدين.

ووقع الاتفاقية عن الجانب العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين، فيما وقعها عن الجانب البريطاني وزير الخارجية دومينيك راب.

وقال وزير الخارجية العراقي في إيجاز صحفي عقب حفل التوقيع إن التوقيع على اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والمملكة المتحدة تأتي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي تستند لذات البنود التي سبق للعراق أن وقعها مع التكتل.

وأضاف العلاقات العراقية البريطانية قديمة، وقد ساهمت بدعم العراق في محاربة تنظيم «داعش» وإعادة البناء والإعمار، فضلاً عن دعمها المسيرة الانتخابية المقبلة من خلال إرسال مراقبين في إطار قرار مجلس الأمن الدولي من أجل بناء ودعم ثقة العراقيين بالانتخابات المقبلة.

من جانبه، أكد وزير خارجية بريطانيا أن الانتخابات العراقية المقبلة ستكَون علامة فارقة في تأريخ العراق، ونعمل على دعم أمن واستقرار العراق وبناء مؤسساته، من خلال الشراكة الاستراتيجية، ودعم مجالات التعاون وتنمية قدرات الشباب.