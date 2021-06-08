مجلس الأمن يؤيد تعيين جوتيريش لفترة ثانية

صادق مجلس الامن الدولي الثلاثاء على تولي أنطونيو جوتيريش (72 عاما) الأمانة العامة للأمم المتحدة لولاية ثانية بين العامين 2022 و2026.ويتولى رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق الامانة العامة للمنظمة الدولية منذ يناير 2017 ولم ينافسه مرشح آخر على الولاية الثانية. ولم تتم الموافقة على نحو عشرة ترشيحات فردية لأنها لم تحظَ بدعم أيّ من الدول الـ193 الأعضاء في المنظمة.

وفي جلسة مغلقة، أوصى مجلس الأمن، الهيئة الأساسية في عملية التعيين، بإجماع أعضائه الأمانة العامة للأمم المتحدة بالتمديد لجوتيريش، وفق ما أعلن السفير الأستوني سفين يورغنسون الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجلس. ويُنتظر التأكيد الرسمي من جانب الجمعية العامة قريباً.