البيت الأبيض يؤكد: لقاء بايدن وبوتين مهم وضروري

يعتبر البيت الأبيض أن الاجتماع المزمع بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف

ضروريا ومهما.

وقال مستشار بايدن للأمن القومي، جيك سوليفان، في واشنطن يوم الاثنين إن الرئيس الأميركي سيجتمع مع نظيره الروسي على وجه التحديد بسبب خلافات البلدين.

وقال سوليفان: "لا نعتبر لقاء ما مع الرئيس الروسي مكافأة. نحن نعتبر ذلك جزءا حيويا من الدفاع عن مصالح أمريكا وقيمها".

وسينعقد الاجتماع بعد مشاورات بايدن مع رؤساء دول وحكومات دول مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي في الأيام السابقة. وبالتالي فإن توقيت القمة مع بوتين لا يمكن أن يكون أفضل.

وقال سوليفان: "عندما يعود الرئيس بايدن إلى واشنطن الأسبوع المقبل، نعتقد أننا سنكون في وضع أقوى عمليا لإدارة التهديدات والتحديات الرئيسية التي يواجهها هذا البلد".

وأكد سوليفان أنه لا يوجد شيء يمكن أن يحل محل اجتماع مباشر بين القادة، وهذا صحيح بشكل خاص مع بوتين، الذي يتمتع "بأسلوب شخصي للغاية في صنع القرار".

ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان الأميركي والروسي في 16 يونيو في جنيف. وهذا هو الاجتماع الأول منذ تولي بايدن منصبه في يناير، ويأتي في وقت يسوده توتر كبير بين واشنطن وموسكو.