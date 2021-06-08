الصين ترصد ارتفاعاً في الإصابات الجديدة بكورونا

قالت سلطات الصحة في الصين في بيان اليوم الثلاثاء إنها سجلت 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم 7 يونيو، ارتفاعا من 19 حالة قبلها بيوم.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة إن من ضمن الحالات الجديدة، سُجلت 19 حالة محلية في إقليم قواندونغ بجنوب البلاد.

كما سجلت الصين 16 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة بواحد وعشرين قبلها بيوم. ولا تصنف الصين الحالات التي لا تظهر عليها أعراض ضمن الحصيلة المؤكدة.

وبحلول يوم الاثنين، سجلت الصين 91300 حالة إصابة مؤكدة بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.