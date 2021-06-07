واشنطن: لا حلّ للأزمة السورية قريباً.. والتركيز على المساعدات

أبوظبي (الاتحاد)

اعتبر نائب سفير الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، جيفري بريسكوت، أن التوصل إلى تسوية للصراع في سوريا هو أقصر الطرق وأسرعها لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وعودة سوريا للاندماج في المجتمع الدولي، لكنه استبعد في الوقت ذاته التوصل إلى حلّ للأزمة السورية قريباً.

وأوضح بريسكوت، في إحاطة صحفية عبر الهاتف حضرتها «الاتحاد»، أن التركيز في الوقت الراهن ينصب على تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والملحّة لملايين النازحين داخلياً واللاجئين في دول الجوار السوري، لاسيما لبنان والأردن والعراق، والذين يعانون التبعات المأساوية للصراع خلال العقد الماضي، والتي فاقمتها جائحة «كورونا».

وأشار إلى إعلان بلاده، الأسبوع الماضي، عن تقديم 240 مليون دولار، ليصل حجم المساعدات التي تعهدت بها الولايات المتحدة إلى نحو نصف مليار دولار، ليس فقط لمساعدة اللاجئين والنازحين السوريين، عبر المعابر الحدودية، وإنما لمساعدة الدول المضيفة.

وسلّط بريسكوت الضوء على أهمية المعبر الحدودي «باب الهوى»، بين تركيا وسوريا، حيث يمر 1000 شاحنة شهرياً لنقل مساعدات إنسانية، خصوصاً لسكان الشمال السوري، حيث يعتمد الملايين على المساعدة، موضحاً أن الأمم المتحدة أكدت زيادة حاجة السوريين للمساعدة بنسبة 20 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وكانت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، قالت، يوم الجمعة الماضي: إن إغلاق معبر «باب الهوى» يمكن أن يتسبب في «قسوة بلا معنى» لملايين السوريين، وجددت دعوة مجلس الأمن الدولي إلى تمديد الإذن بتسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

وتسعى الولايات المتحدة إلى إعادة السماح بوصول الأمم المتحدة إلى باب الهوى وإعادة فتح المعابر الحدودية الأخرى قبل انتهاء التفويض الحالي الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتسليم المساعدات الإنسانية في 10 يوليو.

ووصف بريسكوت معبر «باب الهوى» بأنه مسألة حياة أو موت بالنسبة لثلاثة ملايين سوري، محذراً من أن كثيراً من الناس سيموتون إذا أغلق.

وأعرب نائب سفير الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة عن تطلع بلاده إلى العمل مع قادة دول المنطقة بشأن قضية المعبر الحدودي للحصول على دعم أمام مجلس الأمن الدولي خلال الأسابيع المقبلة، وعلى تلبية احتياجات الشعب السوري من المساعدات الضرورية لإنقاذ حياة كثيرين.