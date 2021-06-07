مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة بهجوم «متعمد» في كندا

قتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة وأصيب طفل، في هجوم «متعمد» نفذه رجل يقود شاحنة صغيرة في مدينة بجنوب مقاطعة أونتاريو الكندية، وفق ما أفادت الشرطة، اليوم الاثنين.

والمشتبه به شاب في العشرين أوقف بعيد الهجوم ووجهت إليه، الاثنين، تهمة ارتكاب أربع جرائم متعمدة ومحاولة قتل.

وقال بول وايت رئيس مباحث شرطة مدينة لندن، حيث وقع الهجوم، «ثمة أدلة على أنه فعل متعمد ومخطط له، سببه الكراهية. نعتقد أنه تم استهداف الضحايا لأنهم مسلمون»، مضيفاً «ولهذا وُجهت اتهامات قتل من الدرجة الأولى».

وأوضح وايت أن الشرطة في لندن، الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب غربي مدينة تورونتو، تنسق مع شرطة الخيالة الكندية الملكية بشأن احتمال توجيه اتهامات بالإرهاب.