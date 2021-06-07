«الصحة العالمية» تعلق على التفاوت في الحصول على لقاحات كورونا

تحدث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الاثنين، عن تأثير التفاوت في الحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد على الجائحة.

وقال، خلال مؤتمر صحفي من جنيف، إن التفاوت الصارخ في الحصول على لقاحات كوفيد-19 أدى إلى ظهور «جائحة ذات مسارين» تنعم خلالها الدول الغربية بالحماية بينما تظل الدول الفقيرة عرضة لأخطارها، مجدداً نداء التبرع بالجرعات.وقال تيدروس للصحفيين «نرى جائحة ذات مسارين على نحو متزايد... بعد ستة أشهر من تلقي أولى لقاحات كوفيد-19 الأولى، أعطت البلدان ذات الدخل المرتفع لمواطنيها ما يقرب من 44 في المئة من جرعات العالم. وأعطت البلدان المنخفضة الدخل 0.4 في المئة فقط. الشيء الأكثر إحباطاً بشأن هذه الإحصائية هو أنها لم تتغير منذ شهور».

وتجرى أكبر حملة تطعيم في تاريخ البشرية ضد مرض كوفيد-19، حيث تم إعطاء أكثر من 2,12 مليار جرعة في 176 دولة حول العالم، وفقاً لبيانات جمعتها وكالة «بلومبرج» للأنباء.